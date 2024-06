Kylian Mbappé tendrá la oportunidad de portar la cinta de capitán por primera vez en la Selección de Francia en un torneo internacional, luego de la dimisión de Hugo Lloris del combinado nacional tras Qatar 2022. Y como referente, Mbappé ahora también tiene otras tareas

El flamante jugador del Real Madrid brindó una entrevista con la presentadora Amanda Davies, para el portal CNN Sport. A horas del inicio de la Eurocopa, Mbappé fue muy claro sobre sus intenciones de ganar el campeonato, pero también le dedicó un párrafo a lo que fue la Copa del Mundo.

Ganar el título en Qatar hubiera significado el bicampeonato del mundo para Francia, algo histórico. Mbappé convirtió un hat-trick en aquella final, y también su penal en la tanda, tras el 3 a 3 en los 120 minutos. Aún así, no fue suficiente para vencer a la Selección Argentina. No obstante, y a diferencia de Lionel Messi, quien aseguró no haber vuelto a ver el partido, Mbappé sí lo hizo y reveló su reacción.

“Ahora, cuando miro el video del partido, lo miro con una sonrisa”, admitió Kylian Mbappé. “Es parte de la historia y sabemos lo que tenemos que hacer si llegamos nuevamente a una final. Tenemos que jugar todo el partido y no reaccionar”, agregó, recordando que al fueron superados durante gran parte de aquella final.

Argentina se impuso a Francia en la final de Qatar, a pesar del hat-trick de Mbappé.

Qatar 2022 ya está en el pasado y el objetivo de Mbappé es ganar la EURO 2024

Kylian Mbappé ya fue campeón del mundo con Francia, en Rusia 2018, y también conquistó la UEFA Nations League. Un sólo objetivo le queda con el seleccionado galo: ganar la Eurocopa. Y la EURO 2024 que se disputará en Alemania es su gran oportunidad.

“Creo que tenemos que mirar para adelante”, reconoce el hoy capitán del combinado nacional sobre lo que fue la final de Qatar 2022. “Por supuesto que nos lastimó. Estar tan cerca de algo… tan cerca del bicampeonato, de algo asombroso, de algo histórico”, reflexionó Kylian.

Francia tiene una selección capaz de ganar la Eurocopa.

Pero claro, ahora Mbappé ya está enfocado en el objetivo frente a él: “Gané la Copa del Mundo. Gané la Nations League. Es lo único que me falta con el equipo nacional, luego de haberlo hecho todo con él”, afirmó con convicción.

Mbappé destacó cuál es el principal rival de Francia en la Eurocopa

Está claro que Francia es uno de los grandes candidatos a conquistar la EURO 2024. Y a pesar de que habrá rivales de peso como Inglaterra o la propia Alemania, Mbappé entiende que el principal rival del conjunto galo… son ellos mismos.

“El más grande enemigo de Francia… es Francia”, afirmó Mbappé. “Esa es la verdad porque, a veces, nos dejamos llevar. Podemos ser muy arrogantes y no respetamos al rival”, reconoció el ahora capitán del seleccionado.

Mbappé no quiere que Francia se confíe y sea arrogante, al menos mientras él sea el capitán.

“Tenemos tres planteles, tres equipos. Podemos poner a cualquier jugador y el equipo seguirá siendo fuerte”, agregó Patrice Evra, una leyenda del fútbol francés que destacó durante los primeros años de este siglo tanto en el Manchester United como en la Selección.

Francia en la Eurocopa

La Selección de Francia debutará en la EURO 2024 el lunes ante Austria, y su siguiente partido será ante su par de los Países Bajos el viernes. Para completar la Fase de Grupos enfrentará a Polonia, el martes de la siguiente semana.