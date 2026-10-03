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Liga de Naciones

Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Norway, Liga de Naciones
Portugal vs. Norway, Liga de Naciones

Portugal llega a este domingo 4 de octubre con puntaje perfecto en el grupo y una máquina de hacer goles que no para de sumar triunfos. Noruega, en cambio, necesita reaccionar rápido porque las últimas fechas la dejaron contra las cuerdas.

Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y Portugal ya es puntero con 9 puntos sobre 9 posibles, así que una victoria más lo deja prácticamente con un pie afuera de cualquier sobresalto en la zona. Para Noruega, el partido es casi una última chance de no quedar descolgada del grupo.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de una goleada 4-2 de visitante ante Dinamarca y antes había vencido justamente a Noruega por 2-1 también fuera de casa. Suma tres triunfos en tres partidos, con 9 puntos y el invicto más sólido del certamen, además de mostrar que le pesa poco jugar de local o de visitante.

El historial entre Portugal y Noruega

El cruce entre ambas selecciones tiene una historia claramente favorable a Portugal, que ganó 8 de los 11 enfrentamientos ante apenas una victoria noruega y dos empates, con una diferencia de goles de 16 a 6. El antecedente más reciente es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 el 27 de septiembre, repitiendo el guion que domina hace décadas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Noruega vs. Portugal1-2UEFA Nations League
29/05/2016Portugal vs. Noruega3-0Friendlies
04/06/2011Portugal vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Noruega vs. Portugal1-0UEFA European Championship Qualifiers
10/09/2003Noruega vs. Portugal0-1Friendlies
20/04/1994Noruega vs. Portugal0-0Friendlies
10/02/1993Portugal vs. Noruega1-1Friendlies
01/11/1979Portugal vs. Noruega3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/05/1979Noruega vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
12/11/1967Portugal vs. Noruega2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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