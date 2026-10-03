Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal llega a este domingo 4 de octubre con puntaje perfecto en el grupo y una máquina de hacer goles que no para de sumar triunfos. Noruega, en cambio, necesita reaccionar rápido porque las últimas fechas la dejaron contra las cuerdas.

Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y Portugal ya es puntero con 9 puntos sobre 9 posibles, así que una victoria más lo deja prácticamente con un pie afuera de cualquier sobresalto en la zona. Para Noruega, el partido es casi una última chance de no quedar descolgada del grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de una goleada 4-2 de visitante ante Dinamarca y antes había vencido justamente a Noruega por 2-1 también fuera de casa. Suma tres triunfos en tres partidos, con 9 puntos y el invicto más sólido del certamen, además de mostrar que le pesa poco jugar de local o de visitante.

El historial entre Portugal y Noruega

El cruce entre ambas selecciones tiene una historia claramente favorable a Portugal, que ganó 8 de los 11 enfrentamientos ante apenas una victoria noruega y dos empates, con una diferencia de goles de 16 a 6. El antecedente más reciente es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 el 27 de septiembre, repitiendo el guion que domina hace décadas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA Nations League 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

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En síntesis