Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca viene de ganarle 4-1 a Portugal y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Noruega viene de ganarle 3-1 a Gales y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Dinamarca y Noruega
Dinamarca (4-3-3): Mads Hermansen, Alexander Bah, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Pierre-Emile Hojbjerg, Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund, Mohammed Daramy. DT: Brian Riemer.
Noruega (4-3-3): Egil Selvik, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Martin Odegaard, Sander Berge, Thelo Aasgaard, Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
La previa de Dinamarca y Noruega: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 13 cruces — Dinamarca ganó 8, Noruega ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 24/09/2026: Noruega 3-2 Dinamarca