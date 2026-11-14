Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan golpeados y con la clasificación cada vez más lejos. Las cuentas no les cierran a ninguno de los dos, pero todavía hay partidos por delante para intentar acomodarse.
Ninguno llega en levantada, así que el que gane se saca una mochila importante de encima pensando en lo que resta del grupo.
La actualidad de ambos equipos
Noruega se hundió en las últimas tres fechas sin poder ganar ni un partido. Cayó ante Portugal en dos ocasiones y en el medio también perdió con Gales, un resultado que todavía le pesa y que buscará revertir ahora de local.
El historial entre Noruega y Gales
Gales le lleva una ventaja clara en el historial: de los siete enfrentamientos entre ambos, se quedó con cuatro, Noruega apenas ganó uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 13 tantos convertidos contra 6 recibidos. El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Gales se impuso 2-1 de local.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Gales vs. Noruega
|2-1
|UEFA Nations League
|12/11/2011
|Gales vs. Noruega
|4-1
|Friendlies
|06/02/2008
|Gales vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|05/09/2001
|Noruega vs. Gales
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Gales vs. Noruega
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/09/1983
|Noruega vs. Gales
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/09/1982
|Gales vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.