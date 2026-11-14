Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega y Gales llegan golpeados y con la clasificación cada vez más lejos. Las cuentas no les cierran a ninguno de los dos, pero todavía hay partidos por delante para intentar acomodarse.

Ninguno llega en levantada, así que el que gane se saca una mochila importante de encima pensando en lo que resta del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Noruega se hundió en las últimas tres fechas sin poder ganar ni un partido. Cayó ante Portugal en dos ocasiones y en el medio también perdió con Gales, un resultado que todavía le pesa y que buscará revertir ahora de local.

El historial entre Noruega y Gales

Gales le lleva una ventaja clara en el historial: de los siete enfrentamientos entre ambos, se quedó con cuatro, Noruega apenas ganó uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo favorece, con 13 tantos convertidos contra 6 recibidos. El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Gales se impuso 2-1 de local.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Gales vs. Noruega 2-1 UEFA Nations League 12/11/2011 Gales vs. Noruega 4-1 Friendlies 06/02/2008 Gales vs. Noruega 3-0 Friendlies 05/09/2001 Noruega vs. Gales 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Gales vs. Noruega 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/09/1983 Noruega vs. Gales 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 22/09/1982 Gales vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

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En síntesis