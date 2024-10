Thomas Tuchel reveló su trabajo en un club nocturno antes de transformarse en entrenador: "Me dio la confianza"

La FA anunció la elección de Thomas Tuchel para convertirse en el nuevo seleccionador de Inglaterra de cara al Mundial 2026. La llegada del alemán a los Tres Leones se da luego de su paso por Bayern Múnich, y se convirtió en el tercer entrenador extranjero en la historia de la selección, luego de Fabio Capello y Sven Goran Eriksson.

El historial de Tuchel en los banquillos es bien documentado, con pasos por Mainz, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y la mencionada última estadía en el club bávaro. Una Champions League, un Mundial de Clubes y un premio a Entrenador del Año reposan en su palmarés, pero su historia previo a ser DT es algo que no muchos conocen, y él mismo se encargó de revelar.

Thomas Tuchel tuvo un trabajo en un bar nocturno, en el cual era barman. Sí, fue el propio alemán quien reveló esa etapa desconocida de su vida, la cual atravesó luego de tener que terminar abruptamente su carrera como jugador por una grave lesión.

Thomas Tuchel ganó la Champions League con Chelsea y fue elegido el mejor entrenador del 2021. IMAGO

Tuchel terminó su carrera como futbolista a los 24 años de edad, y dio inicio a una etapa de estudios con Administración de Empresas como su elección. Al mismo tiempo, se dedicó a trabajar de noche en un bar para poder pagar su educación.

Tuchel cuenta su época como barista y cómo le ayudó en su vida

“No quiero recordar la cantidad de tragos equivocados que armé cuando comencé“, le confesó con una sonrisa a ZEITmagazin MANN en una entrevista. “Pero me sirvió, poco a poco empecé a desarrollar una nueva autoconfianza, turno a turno, noche tras noche“, admite.

De joven, Tuchel trabajó en un bar, mientras intentaba regresar al fútbol. IMAGO

“Superé esa inhibición y empecé a hablar con extraños y me di cuenta que mis colegas me querían por quién era, no por haber sido futbolista“, explica Tuchel, quien intentó volver al fútbol cuando terminó su carrera. No lo consiguió, pero Ralf Rangnick descubrió en él un talento innato para la táctica y lo hizo parte de su cuerpo técnico.

Allí comenzó la mencionada carrera como entrenador, en Stuttgart, y que hoy lo ve enfrentar uno de los retos más grandes de toda su carrera al hacerse cargo de una de las selecciones más potentes de todo el mundo.

