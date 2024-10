Después de lo que fue la derrota de la Selección de Inglaterra en la final de la Eurocopa, Gareth Southgate renunció a su cargo. El entrenador de 54 años está buscando un nuevo rumbo mientras descansa de lo que fueron sus últimos pasos, y ahora en la FA están pensando en su reemplazante. Y apuntaron los cañones a un estratega que ganó la Champions League, además de que es pretendido por Manchester United.

Si bien intentaron contratar al argentino Mauricio Pochettino, los directivos ingleses no lo lograron y el ex DT de Chelsea aceptó la propuesta del seleccionado de Estados Unidos. Pero en las últimas horas, según lo que informó el periódico alemán BILD, hay negociaciones con Thomas Tuchel, quien dejó su cargo en Bayern Múnich y se encuentra sin trabajo.

Luego de lo que fue la salida de Southgate, el DT interino de Inglaterra es Lee Kersley. Y dado a que perdieron ante Grecia por la UEFA Nations League, desde la junta directiva entendieron que deben apretar el acelerador para conseguir a un entrenador que tenga un proyecto serio con el que puedan impulsar a The Three Lions a un título, algo que no consiguen desde 1966 cuando conquistaron la única copa del mundo que organizaron.

Tuchel aparece en el radar de Manchester United, dado a que Erik ten Hag se encuentra en la cuerda floja por los malos resultados. Pese a ello, el neerlandés aún se mantiene en el cargo porque esperan que dé un paso al costado sin despedirlo. En ese caso, el DT de 51 años podría llegar a escuchar a los Red Devils.

Cabe destacar que en 2022, el alemán nacido en Krumbach apareció en la órbita del seleccionado inglés, y sostuvo que no tendría problema alguno en escuchar la propuesta: “Consideraré si es el equipo adecuado y si tiene potencial para ganar trofeos como el Mundial y la Eurocopa”, esbozó. ¿Será el turno de que Tuchel tome el mando?

Thomas Tuchel, ex DT de Bayern Múnich, podría dirigir a la Selección de Inglaterra.

Tuchel, un entrenador con experiencia en gigantes

A lo largo de su carrera como entrenador, Thomas Tuchel ha acumulado experiencia en algunos de los equipos más poderosos de Europa, ya sea a nivel deportivo o por historia, como económico. Tras destacarse al mando de FSV Mainz 05, su primer gran equipo fue Borussia Dortmund, con el que conquistó la Copa de Alemania en la temporada 2016/2017.

De allí pasó al PSG, donde ganó seis títulos nacionales, y pasó luego a Chelsea, para conducirlo a conquistar Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en 2021. Su última experiencia fue con Bayern Múnich, con el que más allá de coronar en la Bundesliga de la temporada 2022/2023, se quedó sin títulos en el pasado curso, lo que aceleró su salida.