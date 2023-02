"No me llamaron de Central, no es que no jugué porque yo no quise", dijo el Pocho Lavezzi al aires de Star+ y dejó helados a todos los Canallas. Además, sumó en diálogo con el Kun Agüero: "Yo dejé de jugar teniendo un montón de ofertas. En el único lugar que quería jugar era en Central y no me llamaron". Además, el Kun contó lo suyo con el Rojo y juntos analizaron los casos de Messi y Di María.

Luego de su catarsis al aire, Lavezzi confesó que lo llamaron "el día antes a que oficialice que no jugaba más" y por ello terminó diciéndole que no a Central. Además, Agüero aprovechó para tirarle una indirecta a la dirigencia de Independiente: "Mucho bla, bla, bla y después no concretan, viste".

¿Messi y Di María vuelven a Newell's y Rosario Central?

Tras un largo diálogo de lo que ocurrió en sus carreras, Agüero y Lavezzi se metieron de lleno en un tema que tiene revolucionado a Rosario post Copa del Mundo: ¿Angelito y La Pulga están con ganas de pegar la vuelta?

Lavezzi, muy amigo de ambos, opinó al respecto: "Fide puede jugar hasta cuando quiera en Europa, pero creo que ahora no va a volver. El año que viene tal vez sí". A la hora de hablar de Leo, metió suspenso: "Por ahí vuelve Leo también, ojo. ¿No pensás que viene 6 meses a jugar a Newell's? Un clásico entre Di María y Messi sería hermoso". ¡Los futboleros nos volvemos locos!