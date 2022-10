La vida de Andrés D'Alessandro cambió por completo desde aquel domingo 17 de abril de 2022. Ante Fortaleza, el Cabezón jugó su último partido como futbolista profesional y se despidió de la gente del Inter de Porto Alegre anotando un gol. Ahora, lejos de la pelota, el exjugador de River dirigió el podcast #LaBobaCast y comparte su visión ante los micrófonos.

El cinco veces campeón con el Millonario fue visto por Núñez hace algunas semanas, cuando Leonardo Ponzio realizó su partido de despedida. Los hinchas se rompieron las manos aplaudiendo al enganche que cumplió con su palabra de volver a vestir la banda roja, época en donde conquistó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina bajo el mando de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, en las últimas horas el propio jugador reconoció que sus sentimientos tiran para otros colores. En diálogo con el programa radial Cómo Te Va, D'Alessandro dio a conocer la noticia que era prácticamente un secreto a voces.

"Soy hincha de Racing. Cuando era jugador de fútbol no podía decirlo. Mi viejo y mi abuelo eran de Racing", le reveló el Cabezón a Marcelo Benedetto en la radio D Sports. Lógicamente, su deseo de vestir la camiseta blanquiceleste siempre estuvo. "Me hubiese gustado jugar en Racing. Cuando estaba Milito hablé con él y no se dio", confesó. Un sueño que no pudo hacerse realidad.

Como se mencionó anteriormente, el fanatismo de D'Alessandro por la Academia se conocía. No obstante, esta es la primera vez que el autor de La Boba decide confesarse públicamente. Una peso menos en sus espaldas ahora que no juega profesionalmente.