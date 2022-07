La memorable clasificación de Vélez a cuartos de final de la Copa Libertadores tuvo, además de superlativos rendimientos individuales a lo largo de la serie, un cerebro diagramador de cada encuentro: Alexander Medina, actual entrenador del Fortín, y dueño de una histórica eliminación para River en su propio campo de juego.

Más allá de la polémica o no polémica en el gol anulado a Matías Suárez a instancias del VAR, no quedan dudas de que si existió un equipo protagonista en ambos encuentros o, al menos en el balance global, fue el conjunto de Liniers. Lejos de ser una excepción, el director técnico uruguayo ha demostrado en sus etapas en el fútbol argentino que no se atemoriza con enfrentar a los más importantes del país.

Si nos basamos estrictamente en lo numérico, Medina dirigió, teniendo en cuenta también su paso por Talleres de Córdoba, 19 encuentros ante los grandes. ¿Cómo le fue?

Fueron 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En otras palabras, obtuvo nada menos que un 56% de los puntos posibles con la particularidad de competir con planteles inferiores pero con planteos ambiciosos y hasta, por momentos, ampliamente superiores a los de sus respectivos rivales. A continuación, el detalle del historial ante cada grande en particular.

Ante San Lorenzo es con quién tiene los mejores registros. Por cierto, ganó cada uno de los 3 partidos que lo enfrentó dirigiendo a La T. ¿Cuál sigue? Justamente El Millonario: 2 triunfos, 1 empate y tan solo 1 derrota, aquella recordada en Córdoba que facilitó el título local del conjunto del Muñeco. Seguimos.

Ante Racing posee un historial totalmente balanceado: en 3 encuentros, se repartieron una victoria cada uno e igualaron en el restante. Boca, por su parte, fue el equipo grande que más enfrentó y solo cayó en una oportunidad: 2 victorias, 3 igualdades y 1 derrota en 6 cruces. Por último ante Independiente es con quién peores registros acumula: 2 caídas y 1 solo triunfo en 3 partidos. El Rojo, llamativamente por su presente, es el que más veces le ganó.