Racing cayó frente a San Lorenzo en un partido donde no jugó para nada bien, y terminó pecando con diferentes errores. Y es algo que marcó Fernando Gago en la conferencia de prensa. Pero la gran cantidad de fallas, generó muchísimo enojo en Alfio Basile, uno de los grandes ídolos que tiene la institución de Avellaneda.

El Coco, que hace tiempo dejó la dirección técnica y ahora solamente se dedica a analizar la actualidad del fútbol argentino por sus vivencias, cuestionó el arbitraje de Fernando Espinoza, ya que sostuvo que la expulsión de Leonardo Sigali (deja a Racing con 9 jugadores) "es roja según cómo la mires".

Cuando el ex director técnico de la Selección Argentina se refirió a la situación particular del ex delantero de Colón, que se produjo a los 12 minutos del complemento, Basile no pudo evitar el exabrupto y terminó insultando al futbolista de la Academia: "La expulsión de Chancalay es de un pelotudo que reaccionó en una calentura", aseveró en diálogo con TyC Sports.

A pesar de que el Tribunal de Disciplina no emitió la sanción para Tomás Chancalay (lo hará este jueves), se estima que le otorgarán un mínimo de 4 jornadas, ya que se trataría de una reincidencia porque también fue expulsado por roja directa frente a Godoy Cruz, el pasado 12 de junio.

Como si fuera poco, Fernando Gago tendrá mayores inconvenientes que los generados por el delantero nacido en Entre Ríos, ya que tampoco contará con Sigali ni con Emiliano Insúa, quien deberá cumplir con una jornada de suspensión por acumulación de amonestaciones.