Más allá de la importancia por peso propio que tendrá el partido de River ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina, el encuentro que corresponde a los octavos de final posee un condimento muy especial ya que se volverán a ver las caras Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece.

Una rivalidad entre los entrenadores que terminó de forjarse durante el último partido entre el Halcón y el Millonario y que se calentó en los últimos días cuando Beccacece tildó a Gallardo de "arrogante" y "desubicado" por lo que había sucedido tras el empate en cero en cancha de Defensa y Justicia.

Duras palabras que llevaron al entrenador ex Independiente y Racing a hablar nuevamente sobre Gallardo para aclarar el porqué de sus dichos: "No tengo nada personal con Gallardo, me preguntaron por una situación particular y expresé lo que pasó en ese momento; pero ya está, lo dije y ya pasó", comentó.

Una aclaración que no solo llegó para poner paños fríos a la previa sino que también para elogiar a Gallardo ya que Beccacece opinó que el hombre de River es "el mejor entrenador de los últimos diez años". Además, aseguró que será un partido difícil para los suyos ya que deberán jugar "contra el mejor equipo".

De esta manera, Beccacece cambió su postura respecto a la rivalidad con Marcelo Gallardo y decidió concentrarse en el partido que se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Resistencia, Chaco, el próximo miércoles desde las 21:30. Vale aclarar que el ganador de este juego se cruzará con Patronato en cuartos de final.