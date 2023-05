Pese a que Fernando Gago no atraviesa un buen momento como entrenador de Racing, lo que lo ha vuelto muy resistido por los hinchas, habría dos equipos del exterior que lo están buscando.

El buen presente de Racing en Copa Libertadores, siendo único líder del Grupo A con 7 puntos en tres partidos, no le alcanza a Fernando Gago para trabajar con tranquilidad debido a que la muy mala racha en la que se encuentra sumergido en la Liga Profesional lo ha vuelto el principal objetivo de la crítica de los hinchas.

La última derrota, 4-2 como local ante Talleres, fue tan pesada que el entrenador tuvo que reunirse inmediatamente después del partido tanto con el grupo de futbolistas como con miembros de la comisión directiva para intentar buscar soluciones rápidas. De allí, lo que se supo es que dentro de la dirigencia quieren que siga.

En esa misma charla, Fernando gago le habría dicho a sus jugadores que quiere quedarse en el club pese a contar con ofrecimientos de otros equipos. En relación a esto, el periodista Leo Paradizo avanzó en ESPN la existencia de esos interesados, ambos del exterior aunque de destinos muy distantes uno de otro.

"La realidad es que Gago las ofertas las tiene. Ha sido en los últimos meses sondeado por distintas ligas, entre ellas Brasil y Arabia Saudita. Pero si Gago se va de Racing en realidad no va a ser porque tiene ofertas. Si se va de Racing va a ser porque los resultados no se dan y porque no puede dar vuelta la situación", manifestó en Fútbol12.

Resignadas las chanches de darle pelea a River por el título en la Liga Profesional de Fútbol, la posibilidad de volver a generar un vínculo entre plantel, entrenador e hinchas dependerá de cuánto pueda avanzar en una Copa Libertadores en la que ya tiene muy bien encaminada la posibilidad de clasificar a octavos de final.