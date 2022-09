Sin minutos en su equipo, el ex campeón con el Millonario fue sincero en sus declaraciones y le salió bastante caro: ¿Rescinde su contrato en diciembre?

Integrante de uno de los planteles más importantes en la historia de River, quien supo aprovechar sus minutos en el Millonario decidió dejar Nuñez para encontrar titularidad en otro equipo de la Liga Profesional de Fútbol en donde guardaba un grato recuerdo y era muy bien visto.

Sin embargo, esos buenos recuerdos fueron quedando poco a poco en el olvido y tras pasar varios partidos sentado en el banco de suplentes el tema llegó a un punto límite. Enojado por no jugar, el campeón de América confesó haberse equivocado: "Con el diario del lunes estoy arrepentido de haberme ido de River", contó hace unos días en Jogo Bonito.

Palabras que no cayeron para nada bien en la dirigencia y el cuerpo técnico de Banfield por lo que se tomó una contundente decisión con Enrique Bologna: no convocarlo para el próximo partido del Taladro. De esta manera, Beto no estará en el duelo del viernes ante Huracán.

Sumado a esto, según pudo confirmar TyC Sports con fuentes dentro del club, las declaraciones de Bologna terminaron de completar un desgaste en el día a día del arquero con el entorno de Banfield que termina generando esta decisión de Claudio Vivas. Motivo por el cual, Bologna se iría del Taladro en diciembre.

Vale destacar que, si bien se corrió el rumor en redes sociales, el hecho de que Bologna haya estado en el partido despedida de Leonardo Ponzio en River no tuvo nada que ver. En el mismo también estuvieron presentes Nicolás Domingo y Nicolás Bertolo y estos sí serían convocados por el DT.