Luego de informarse que el ex entrenador de la Selección Argentina sufría una enfermedad neurodegenerativa, la familia del Kaiser emitió un mensaje aclarando la situación.

Durante la jornada del último martes, cerca del mediodía, el mundo del fútbol argentino se veía sacudido por una impactante noticia sobre uno de los campeones del mundo que tuvo el país: Daniel Passarella sufriría una enfermedad neurodegenerativa causado por secuelas del mal de Parkinson y el Alzheimer.

Una noticia que sin lugar a dudas rebotó no solo en Argentina sino que también lo hizo en el ámbito internacional por la importancia que tuvo Passarella para el fútbol mundial. Sin embargo, tan solo 24 horas después de esto, la familia del histórico defensor central emitió un comunicado oficial al respecto.

Lejos de avalar la información que se difundió, la familia Passarella solicitó no continuar comunicando esto ya que el problema de Daniel es debido a un cuadro de "depresión" a causa de la "tristeza" generada en el campeón del mundo "a raíz de la situación vivida durante la pandemia".

Esta posible depresión, según se informa en el comunicado, se dio a causa de que Passarella debió ser aislado durante la crisis sanitaria por "su problema de sordera". Algo que lo habría golpeado anímicamente por no poder ver durante mucho tiempo a sus amigos ni tampoco trabajar en el fútbol.

De esta manera, la familia de Daniel Alberto Passarella afirma rotundamente que el ex presidente de River no sufre "diversas enfermedades como el parkinson, alzheimer o ELA. Por último, en el final del comunicado se indica que la noticia que dio a conocer el supuesto caso "no fue corroborada" con el entorno.

El comunicado de prensa oficial de la Flia. Passarella: