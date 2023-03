La relación entre Edwin Cardona y Racing fue de mayor a menor. Con el correr de los partidos, las altísimas expectativas que se habían puesto sobre el colombiano mermaron rápidamente, y los hinchas, constantemente, solicitaron por su salida.

El flojísimo rendimiento que mostró dentro del campo de juego, sumado a los problemas de conducta en cuanto al peso que le exigen Fernando Gago y sus colaboradores del cuerpo técnico, como así también a un control de alcoholemia en el que dio positivo, generaron una enorme rispidez por Avellaneda.

Terminó el 2022, y Cardona tenía todos los boletos para marcharse. Sin embargo, hubo una nueva oportunidad. Tras sus vacaciones en Colombia, el enganche llegó al Cilindro de Avellaneda con 8 kilos menos, lo cual sorprendió a propios y extraños. Pero nunca logró encajar en el esquema de Gago. Y hasta octubre, Racing deberá abonar por su pase y contrato.

La dirigencia comandada por Víctor Blanco deberá terminar de desembolsar los 3,5 millones de dólares que costó el arribo del ex Boca, pero mismo en los pasillos del estadio Presidente Perón no tienen definido qué ocurrirá con la carrera del cafetero, quien en el último mercado de pases estuvo en los planes de Houston Dynamo y Emelec, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

En relación a lo que será su futuro, que se ve afectado por la poca continuidad, en diálogo con Jogo Bonito, el mánager Rubén Capria explicó que "es muy difícil estar dentro de los 11 que salen a la cancha en Racing. No sabemos qué va a pasar con Cardona. Es temprano todavía para hablar de eso".