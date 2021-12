En Racing se terminó una era. No solo se marchó Lisandro López, sino que también lo hizo Darío Cvitanich. Y anteriormente había sido el turno de Diego Milito, quien oficiaba de Director Deportivo. A pesar de que los hinchas están devastados por las ausencias de los pilares, el ex delantero de Ajax explicó qué será de su futuro y también aprovechó para criticar fuertemente a la Comisión Directiva que encabeza Víctor Blanco.

El triunfo ante Godoy Cruz decretó el último partido para Cvitanich con la camiseta de la Academia, quien todavía no tiene claro si se retirará de la actividad o le seguirá dando rienda suelta a la pelota: "Todavía no definí qué voy a hacer de mi futuro. Sí sé que terminé la etapa en Racing, pero ahora voy a descansar con la familia. Soy de pensar y analizar mucho las cosas", expresó. Y añadió: "Si fue hasta acá mi carrera, me voy feliz por todo lo que hice en el fútbol".

Más allá de haberse mostrado indeciso sobre lo que será su vida deportiva, Cvitanich analizó por qué Racing cambió tanto en un año. "Venía bien, estaba teniendo un proyecto. Todo empezó a desmoronarse con la salida de (Diego) Milito. Y este año fue un gran retroceso. Ahora, hay que empezar de cero", indicó en diálogo con Un Buen Domingo (AM 910). A lo que continuó: "Racing tiene que apostar a un proyecto integral. Este año hubo muchos vaivenes. Tenemos una mirada muy similar con Lisandro (López) al respecto".

Además, el ex delantero de Boca fue muy crítico para con los dirigentes y se lo notó algo molesto por las decisiones que han tomado a lo largo de este último año: "No es fácil manejar un club como Racing. ¿Qué le digo a los dirigentes? Que cada uno entienda qué lugar ocupa y que todos pongan a Racing por encima de todos", aseveró Cvitanich.