Tras varios años de una gestión encabezada por Hugo Moyano que dejó a Independiente en una situación muy difícil de superar, en las últimas horas se vivieron momentos de mucha tensión debido a que el club espera la resolución del tribunal de justicia sobre la demanda impuesta por Gonzalo Verón.

Con un reclamo que ya alcanza casi los 7 millones de dólares, si la justicia falla a favor del jugador el Rojo entraría en quiebra y, según las propias palabras del abogado del club, esta sería una sentencia que "decreta la muerte de Independiente" ya que "ningún club de la Argentina podría afrontar algo así".

Comentando el caso durante una charla con DSports Radio, Christian Poletti comentó la situación y lo raro que le pareció todo desde un principio: "Me convocaron para estudiar una serie de inquietudes, que no cerraban. Y desde el inicio de la contratación de Verón, algo no estaba bien. Ahora la pelota la tiene la justicia federal”.

Además, preocupado por la situación que se avecina, Christian Poletti destacó que este momento de Independiente tiene responsables claros: ”Quienes estaban antes, dilapidaron todos y cada uno de los recursos con los que contaban, de manera absurda“, disparó el abogado contra Hugo Moyano y su cúpula dirigencial.

Ante esto, Poletti expresó que lo que hicieron con el Rojo "son delitos muy serios, el ’lavado de activos’ tiene hasta 10 años de prisión. Estamos denunciando algo grave” y que por esto la justicia debería exonerar al club ya que "vienen de un ilícito. No hay un juez que pueda cobrar a Independiente este monto si viene de un delito”.