Después de ocho encuentros consecutivos, River cayó frente a Boca por un torneo local y comenzaron a generarse varias dudas respecto al rendimiento del equipo de Gallardo. Sin embargo, quien apareció para tratar de calmar las aguas en los alrededores de Núñez, pero aprovechó para disparar ante el Xeneize, fue un gran ídolo del Millo.

Por el gol de Sebastián Villa en el complemento, los dirigidos por Sebastián Battaglia se impusieron ante el plantel del Muñeco, que venía de ser campeón en la última Liga Profesional, y con quien se acrecentó la rivalidad eterna después de lo que ocurrió en 2018 con la final de la Libertadores.

Antonio Alzamendi, quien convirtió el tanto con el que River levantó la Copa Intercontinental en 1986 frente a Steaua Bucarest, minimizó el triunfo del conjunto de La Ribera en el Monumental y recordó lo que ocurrió hace cuatro años por la final más importante de la historia.

"Por más que Boca le gane cinco clásicos no va a borrar ese partido que ganó River, tendría que haber otra final de Copa Libertadores entre ambos. Lo de Madrid no se va a borrar hasta que ocurra eso, no hay otra historia", enfatizó sin pelos en la lengua el uruguayo, en diálogo con El Comercio. ¿Habrá respuesta desde el conjunto azul y oro?