El polémico "like" de Cardona que enfureció a todo Racing

Boca ganó su segunda estrella del 2022 tras campeonar en el Torneo de la Liga Profesional y todo es fiesta en La Ribera mientras aún quedan dos títulos en juego. En la otra vereda está Racing, que no pudo sostener el resultado ante River como local y se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Los hinchas de la Academia se manifestaron tanto en el estadio como en las redes sociales de distintas maneras, tanto con orgullo como con tristeza y bronca por lo ocurrido en el Cilindro. Sin embargo, ningún resultado generó más enojo y malestar que lo que hizo Edwin Cardona durante este lunes.

El colombiano fue apartado del grupo por decisión de Fernando Gago, a raíz de su controversial caso con el test de alcoholemia en los últimos días, y no volverá a jugar con Racing en lo que queda de año (desempate vs. Tigre y posible final del Trofeo de Campeones). En ese contexto, un "like" en redes sociales generó bronca entre los fanáticos de la Acadé.

Cardona le dio "me gusta" a una publicación de Boca que dice "buenos días, campeones" y la catarata de insultos no tardaron en llegar. El bajo rendimiento del enganche colombiano fue motivo del enojo de los hinchas durante toda la temporada, pero lo hecho en Instagram parece haber colmado la paciencia de la gente en Avellaneda.