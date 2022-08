A pesar de que el clásico del domingo entre Racing y Boca, disputado en el Cilindro de Avellaneda, terminó igualado en cero, hubo muchísimos condimentos que terminaron provocando que se extienda a través de las redes sociales.

Sobre el final del partido, la polémica se hizo presente: Jonatan Gómez y Sebastián Villa fueron tras la disputa del balón, y el mediocampista de Racing terminó tocándolo con la mano, lo que generó que todo el plantel de Boca reclamara el penal. Después de unos instantes, el árbitro Fernando Rapallini acudió al VAR y observó la jugada con mayor detención.

Mientras los hinchas tomaban temperatura y llenaban de insultos al plantel boquense, como así también al colegiado, en las redes sociales ya se debatía si había sido penal o no. Finalmente, Rapallini decidió por no cobrar la infracción y, según pudo verse en la transmisión televisiva, le indicó a Agustín Rossi que vio mano de ambos futbolistas, y por ese motivo no sancionó la pena máxima para el Xeneize. La decisión provocó un sinfin de discusiones, que también se trasladó a las redes sociales oficiales de ambos clubes.

Desde la cuenta de Twitter @BocaJrsOficial utilizaron un emoji donde se ve a una persona encogiendo sus hombros y con el que buscaron expresar el desconocimiento o la indiferencia ante el suceso en cuestión. Y rápidamente se llenó de retuits y 'me gusta'. Horas más tarde, llegó la respuesta. Y fue con chicana.

Luego de que apareciera una toma exclusiva de ESPN, en donde se ve la infracción de Villa por sobre Gómez, previo a que tocara la pelota con su mano, los hinchas de Racing utilizaron la imagen para responder ante los dichos de los fanáticos de Boca que, en las redes, sostenían que Rapallini les había "robado" el partido. Y en la cuenta que tiene la Academia en la red social del pajarito, @RacingClub, citaron el tuit del Xeneize y, además de añadir el video en cuestión, agregaron el mismo emoji que utilizó el Community Manager boquense. ¿Habrá una nueva respuesta?