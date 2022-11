La noticia que conmocionó a todo el fútbol argentino el pasado martes fue la del fallecimiento de Andrés Balanta. El joven de 22 años sufrió un paro cardíaco en el entrenamiento de Atlético Tucumán. Sergio Agüero, quien debió retirarse del fútbol por otra afección cardíaca, justo estaba transmitiendo en vivo desde Qatar.

Junto a los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán, al Kun le llegó la información en pleno stream. Apenas se lo confirmaron, el exfutbolista quedó completamente impactado. “No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, soltó

Luego, el surgido en Independiente recordó cómo fue la situación que lo llevó a colgar los botines: "Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”.

También lo asoció con el caso del danés Christian Eriksen, quien tuvo un paro en 2021, fue reanimado y hoy está jugando el Mundial: “Claramente es lo que le pasó a él, que se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’”.

“Hay que mandarle un abrazo a la familia y a todos los hinchas de Atlético. Qué mierda”, concluyó el Kun.