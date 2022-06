Racing comenzó su andar por la Liga Profesional con el pie derecho, ya que derrotó a Huracán y dejó atrás el mal trago que fue la eliminación en la CONMEBOL Sudamericana, como así también la caída por penales ante Boca por la Copa LPF.

Mientras los comandados por Fernando Gago continúan preparándose para lo que será el duelo correspondiente a los 16avos de Final en la Copa Argentina ante Agropecuario de Carlos Casares, los directivos siguen moviéndose en el mercado de pases. Pero se encendió la polémica por el refuerzo al que están a punto de cerrar.

Luego de que se concretara la incorporación de Emiliano Vecchio, en Avellaneda aceleraron a fondo por el arribo del colombiano Johan Carbonero, quien se encuentra en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero la catarata de críticas que se vieron en las redes sociales para con la dirigencia de la Academia no tuvo nada que ver con el desempeño futbolístico del extremo de 22 años, sino que fue porque deberá presentarse a juicio por denuncia de acoso y tentativa de abuso sexual del año 2020.

La idea que tienen los directivos de Racing es comprar la mitad del pase y que el Lobo se quede con el 20% para una futura venta hacia el exterior. A pesar de que en un principio desde la ciudad de las diagonales no querían saber nada con la salida del cafetero, ahora se les vence un plazo con Once Caldas para abonar un compromiso de pago por un porcentaje del pase del jugador. Y en el caso de que no lo hagan, podrían perder parte de su pase.

A pesar de lo que será la operación por el futbolista, desde Avellaneda tomaron nota de los constantes reclamos de los hinchas, quienes en el clásico ante el Xeneize por la Copa LPF fueron muy críticos para con Sebastián Villa, quien está imputado por abuso e intento de homicidio. Pero a lo largo de las últimas horas, Víctor Blanco y compañía se interiorizaron en la causa y se asesoraron legalmente al respecto.