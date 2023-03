El colombiano no estará en las canchas por 6 u 8 meses, y en Racing necesitan reemplazarlo. ¿Llega alguien?

Racing está lamentándose la durísima lesión que sufrió Johan Carbonero en la noche santafesina frente a Unión, donde terminó rompiéndose los ligamentos de la rodilla izquierda. Sobre todo, porque el colombiano con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata venía siendo de los mejores futbolistas del plantel.

Ahora, Fernando Gago está desesperado porque sabe que el tiempo es muy corto, y se les viene la CONMEBOL Libertadores. De hecho, en Avellaneda son tres los jugadores que poseen la misma lesión: además de Carbonero, también se están recuperando Emiliano Vecchio y Leonel Miranda.

Los directivos de Racing ya hicieron la presentación de los papeles en AFA, que les otorgó un plazo de 10 días para adquirir a un refuerzo del ámbito local. Y todo empieza a complicarse, porque no habría ningún equipo dispuesto a reforzar a un rival directo en lo que respecta a la Liga Profesional.

En este caso, los dirigentes empezaron a tantear diferentes opciones, donde aparecieron los nombres de Lautaro Guzmán, que está a préstamo en Arsenal de Sarandí, como así también el de Benjamín Domínguez, el juvenil de Gimnasia. Pero no es el único, ya que además preguntaron en Santa Fe por Imanol Machuca, futbolista de Unión.

La única respuesta positiva fue por Guzmán, quien pertenece a Talleres y buscaría desprenderse del extremo de 23 años. Sin embargo, los del Viaducto aún no recibieron una propuesta para obtener un resarcimiento económico. Y en el caso de que llegue la oferta, el director técnico ya plasmó su ideología: "No me gustaría que se vaya. Gago siempre lo tuvo bien analizado, sé que lo quiere", manifestó Carlos Ruiz en D-Sports Radio.

Así como el DT de los de Sarandí se opuso a la salida del extremo nacido en Villa María, Gimnasia también se puso firme por Domínguez: tiene cotización europea, y si bien necesitan el dinero y aceptarían venderlo, Racing ya les dijo que no pagarán una suma cercana a 10 millones de dólares. En cuanto a Machuca, los directivos del Tatengue recién se sentarán a negociar a partir de una suma de 3 millones de la moneda estadounidense. Entonces, ¿la Academia terminará apostando a los juveniles del club y no sumará una cara nueva que reemplace a Carbonero?