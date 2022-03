El clima en San Lorenzo no es el ideal. A pesar de que en el verano habían mostrado una mejor cara con respecto a lo hecho en 2021, con el inicio de la Copa LPF todo cambió. Y claramente, los hinchas están disconformes, por lo que se expresan en las redes sociales como también en el Nuevo Gasómetro.

Después de la lesión que padeció Gonzalo Luján en la clavícula, en la Comisión Directiva estaban intentando adquirir un refuerzo extra, donde quisieron quedarse con Gastón Ávila y Boca rechazó la posibilidad de cederlo. Y para Troglio todo se comenzó a complicar, ya que no tiene muchas variantes dentro del plantel.

La flojísima actuación de Francisco Flores fue repudiada por los fanáticos del Cuervo, quienes se mostraron muy enojados a través de las redes sociales, y le pidieron al entrenador que no vuelva a utilizarlo. A el director técnico no le gustó para nada el repudio que hubo para con el juvenil y en medio de la conferencia de prensa, estalló.

"Puse a Flores de cuatro porque no hay otro. La gente me dice 'poné a Herrera' y no saben que volvió a entrenar hace dos días, que es un chico que jugó un partido en primera y no es el momento de tirarlo a la cancha en este momento de San Lorenzo", expresó.

Minutos más tarde, bajó los decibeles y se sinceró con la actualidad que atraviesan: "Sabía que iba a ser difícil. Uno no transforma a un equipo que le fue mal en poco tiempo", y añadió: "El fútbol es extraño y es muy parejo. Cada partido es una historia nueva y esto nos da tranquilidad. Yo busco ganar todo, pero sé que va a ser duro. Veo reacciones del equipo".