En Independiente están ultimando los detalles para poder dar cauce a la estrategia que planteó Santiago Maratea para ayudar a pagar la deuda económica que mantiene el club y, entre otras cosas, llevó a Fabián Doman a abandonar la presidencia que ahora asumió Néstor Grindetti como interino.

La misma consiste en realizar una colecta que el propio influencer explicó desde sus redes sociales: "Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo asi como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda. Beso", había expresado en Twitter.

Lo que resta definir, entonces, es el modo en que se desarrollará esta iniciativa. Es decir, el CUIT y la dirección web a partir de la cual los hinchas y cualquier persona que desee ayudar podrán realizar las donaciones, teniendo en cuenta que el propio Maratea dijo que la única opción viable es que él maneje ese dinero para que "nadie se quede con nada".

Pero también hay quienes dudan de la iniciativa del influencer y quien no dudó en exponerlo fue el periodista Flavio Azzario, quien considera que hay segundas intenciones en ese compromiso con el club. "Estoy harto de los engaños. De la gente que te quiere hacer ver que no tiene simpatías políticas, que no juega para nadie y que realmente lo que hace es beneficiar a ciertos sectores", comenzó diciendo en su canal de Youtube.

"Pero ciertos sectores, lo que están haciendo en este caso es meterse en sociedades civiles sin fines de lucro. Lo que haga el PRO como partido en los municipios, si Maratea quiere ser candidato por el PRO, está buenísimo. Pero que nos venga a plantear que le escribieron muchos hinchas del Rojo diciéndole qué pasa si juntamos la plata. ¡Dale, Maratea!", agregó.

Y concluyó: "No querés quedar pegado con ninguna agrupación política a pesar que hay distintos indicadores que me podrían llevar a pensar a mí y a otros que tenés una inclinación significativa hacia el Macrismo. ¿Me vas a decir que no sabías que todo esto en Independiente estaba sucediendo?".