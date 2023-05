Pasaron algunos días, pero la bronca de Facundo Mura por el Boca-Racing se mantiene. El lateral derecho fue víctima tanto del planchazo de Valentín Barco como del codazo de Sebastián Villa. Dos jugadas que Andrés Merlos resolvió mostrando tarjeta amarilla. 5 días después, el defensor rompió el silencio.

"Creo que está bien hacer una reflexión sobre lo que pasó el otro día", expresó el ex-Estudiantes. "Si a mi la patada de Barco me agarra con el pie para el otro lado, lo estoy mirando en el sanatorio en este momento este partido con Flamengo", soltó.

Y continuó: "Este corte que tengo arriba (por la cabeza) a mí no me terminó de sangrar hasta que terminó el partido. Y me tocó una arteria y chicoteaba, y no paraba de sangrar. Tuve que hacerme tomografías de control que por suerte dieron bien".

Luego, con ironía incluida, arremetió contra el plantel de Jorge Almirón: "Yo como futbolista, el otro día, en el Día del Trabajador, hice hincapié en que más allá de ganar o perder, tenemos que ser leales, tenemos que respetar al rival y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para avisarles a los jugadores de Boca que estoy bien".

Y cerró: "Yo creo que no los echaron porque se venía el Superclásico, pero por lo menos que les digan a los jugadores de Boca que no sean tan malos. Si saben que no los van a echar que no sean tan malos". ¡Enojadísimo!