El volante ex Boca y Selección Argentina es el deseo de Gago para reforzar Racing. ¿Se dará el bombazo del mercado?

El mercado de pases abre en un par de semanas y ya no quedan dudas que el verdadero bombazo de esta ventana de traspasos sería la de Éber Banega al Racing de Fernando Gago. Esto comenzó a rumorearse debido a la relación de amistad que tienen ambos.

Además, una cosa está clara y es que el ex Boca y Selección Argentina es un jugador del paladar futbolero de Gago, ya que los dos tienen cualidades similares dentro de la cancha. Con 33 años, el volante sería una un refuerzo no solo de calidad futbolística para la Academia, sino que también puede aportar liderazgo con las posibles salidas de Lisandro López y Darío Cvitanich.

Una cosa es clara, y es que no será un arribo sencillo porque Banega se encuentra jugando en la liga de Qatar y cobra fortuna en su salario, cosa que para Racing y cualquier equipo del fútbol argentino resulta imposible de pagar. Pero para ello, el as bajo la manga que tiene Gago es la postura que puede llegar a adoptar el propio jugador.

Luego de un llamado telefónico entre ambos, Banega habría admitido que le encantaría ser dirigido por Gago antes de su retiro, lo que con 33 años no es algo que aún esté cercano, aunque tampoco tan lejano.

De todas formas, su equipo, el Al-Shabab, no lo quiere soltar. Por lo tanto, la única forma es la rescisión de su contrato de manera prematura, algo que no parece nada viable teniendo en cuenta que le queda un vínculo de más de dos años todavía. Difícil, casi imposible, pero no del todo descartado.