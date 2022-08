El Lobo no le pudo ganar al Verde en el Estadio Eva Perón y así desperdició la posibilidad de igualar a Atlético Tucumán en la punta de la Liga Profesional.

El 2022 de Gimnasia de La Plata está siendo enorme. De la mano de Néstor "Pipo" Gorosito, el Lobo se encuentra tercero en la tabla anual solo detrás de River y Racing, donde además está entre los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, siendo esto algo que comenzó como un sueño y se fue transformando en un objetivo.

En paralelo, pelear por la Liga Profesional también, ya que con el correr de las fechas se siguió manteniendo entre las primeras posiciones. Sin conseguir que Atlético Tucumán sea bajado debido al impresionante torneo que está disputando, el conjunto platense no logra subirse a la punta de la liga, pero se sostiene como el escolta del Decano.

Este domingo, Gimnasia tenía la posibilidad de subirse momentaneamente a compartir el liderazgo con Atlético hasta que se dispute el partido entre los tucumanos y Boca esta noche en La Bombonera. Para ello, los de Gorosito debían ganarle a Sarmiento en Junín, pero debido al enorme partido que hicieron los dirigidos por Israel Damonte, el Lobo y el Verde no se sacaron ventajas en el marcador y se impuso el 0 a 0 en el resultado final.

En la previa del encuentro, ambos entrenadores le habían puesto picante al cruce debido a declaraciones primeramente de Gorosito, las cuales tuvieron una posterior respuesta de Damonte, hechos que hicieron que no se saluden al inicio del cotejo. Los de Junín fueron mejores a nivel juego, pero no pudieron extrapolar eso al resultado, ya que sí lograron convertir un gol en los pies de Luciano Gondou, pero fue bien anulado por el VAR por offside.

De esta forma, se dio un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos equipos, ya que Gimnasia no se pudo subir a la punta del torneo e incluso, si Atlético Tucumán vence en La Boca al Xeneize comenzará a alejarse en el primer puesto de la liga. A Sarmiento tampoco le es útil al punto de local, ya que debe sumar de a tres con urgencia para no comprometerse aún más con el promedio, ya que está a solo dos puestos del descenso.