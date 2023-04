Independiente, en llamas: Repetto no va a ser el director técnico

Independiente se encuentra viviendo un presente realmente complicado desde todos los puntos de vista y en torno a todos los ámbitos. Es que el equipo no encuentra el rumbo futbolístico y tampoco los resultados, no tiene director técnico y ahora tampoco presidente. Un panorama completamente adverso y un horizonte que no luce alentador.

Es que, este martes, Fabián Doman, quien llevaba solamente tres meses como presidente de la entidad de Avellaneda, tomó la determinación de dar un paso al costado. Lo hizo mediante un comunicado que vio la luz apenas algunas horas después de que Independiente cayera como local de Estudiantes de La Plata en la Liga Profesional.

Pero eso no es todo: el próximo fin de semana, Independiente tendrá que chocar con Racing Club en una nueva edición del clásico de Avellaneda. Y las autoridades del Rojo estaban acelerando la llegada de un nuevo director técnico. Sin embargo, el uruguayo Pablo Repetto, quien había llegado a un acuero de palabra con Doman, dio marcha atrás.

Repetto, de pasado en Fénix, Cerro, Blooming, Defensor Sporting, Independiente del Valle, Baniyas Club, Olimpia, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Nacional de Montevideo, tenía prácticamente todo listo para aterrizar en Independiente y solamente era cuestión de tiempo para que su desembarco sea oficial. Pero todo cambió.

En las últimas horas, y, como consecuencia del contexto extremadamente negativo que sufre Independiente y de la mencionada renuncia de Doman a la presidencia, Repetto, de 49 años de edad, tomó la determinación de bajarle el pulgar a la entidad de Avellaneda, que ahora deberá seguir analizando opciones de cara al futuro.