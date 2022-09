"¿Por qué no putean a (Marcelo) Tinelli que se robó todo de acá", fue la frase que soltó Rubén Darío Insúa en el medio del mal clima generado en San Lorenzo tras la derrota ante River. El ex presidente del Ciclón tomó cartas en el asunto y demandó el entrenador. Este mediodía, el DT tomó los micrófonos y disparó con todo.

"Me llegó una citación aquí y una al domicilio de mi padre", arrancó diciendo el Gallego, que luego aclaró: "Acá el Club Atlético San Lorenzo no tiene absolutamente nada que ver. Por la razón de que es un problema entre dos particulares, entre dos personas. San Lorenzo Institución no tiene nada que ver".

Refiriéndose a Tinelli como "este individuo", Insúa siguió: "Es conocido por la opinión pública, yo con la persona que acabas de nombrar no quiero tener ningún tipo de relación, no tengo ninguna opinión de él".

"Cuando hay una pelea lo tienen que resolver entre ellos, yo creo que es cobarde cuando vos dirimís un problema personal y hacés daño, buscas utilizar determinada represalia para hacerle daño al hijo de uno de los dos. Como no tuvo coraje para resolverlo conmigo en forma personal tomó represalias contra mis dos hijos", soltó en referencia a Robertino, a quien dejaron libre del Ciclón en 2017.

"Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga el lugar, la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie", agregó. ¡Durísimo!