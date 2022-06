Después de conseguir su primer triunfo en la Liga Profesional, en el mundo San Lorenzo se apaciguaron las aguas. La marea bajó, dejó de sacudir a todo el Bajo Flores y los hinchas lograron esbozar una mueca similar a la de una sonrisa.

La idea era poder tener una semana tranquila, ya que este domingo, a las 13, tendrá un durísimo compromiso en el estadio José Dellagiovanna frente a Tigre. Pero para Rubén Darío Insúa no fueron días de serenidad.

Hace algunas semanas, por los alrededores del Nuevo Gasómetro comenzó a circular la información respecto al futuro de Agustín Martegani. El mediocampista central del Ciclón está en los planes de Hellas Verona, que se encuentra en plenas negociaciones con Horacio Arreceygor y compañía, quien solicitó una suma cercana a los 10 millones de euros por la totalidad de la ficha.

Desde el equipo italiano habían ofrecido un total de 4 millones para quedarse con el 100% del pase, algo que la Comisión Directiva, rápidamente, rechazó. Y allí fue que se generó un gran inconveniente para Insúa: el futbolista acusó una lesión, pero el DT reveló realmente qué es lo que sucede.

En conferencia de prensa, Insúa explicó que "Agustín no tiene ninguna lesión, hablé recién con el médico y me dijo que estaba bien. Preguntenlé a él porque no juega. Hasta donde yo sé está esperando una negociación para que lo vendan". La decisión de no concentrar ante Tigre fue por parte del propio Martegani, quien ahora aguarda por una definición con respecto a su futuro. ¿Qué sucederá?