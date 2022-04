Se sabe que desde hace un tiempo Independiente no atraviesa un buen momento institucional. Por supuesto, las malas decisiones fuera del campo de juego están afectnado directamente el rendimiento del primer equipo.

Anoche, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez se midió ante Ceará por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Como visitante, el Rojo no pudo hacerle honor a su historia y perdió por 2 a 1 en un polémico encuentro.

Ayrton Costa, marcador que tuvo su presentación internacional anoche en el Estadio Castelao, vio la tarjeta roja apenas a los 12 minutos de juego luego de ver dos tarjetas amarillas tras dos faltas innecesarias.

El zaguero fue muy criticado en redes, pero todo se apaciguó cuando un hincha publicó la respuesta que el defensor de 22 años le dio tras recibir duros agravios. "Mil disculpas. No sabés lo que me preparé para el partido de ayer. Le fallé a todos, familia, hinchas y sobre todo a mi compañeros. Estoy muy mal, capaz pensás que no me importa lo que pasó ayer", contestó el joven central. ¡Fuerza, animal!