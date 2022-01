Facundo Farías asombró a propios y extraños durante el 2021 debido a su excelente nivel en Colón, donde campeonó en la Copa de la Liga Profesional venciendo a Racing en San Juan. La "joyita" del fútbol argentino, de apenas 19 años, protagonizó la novela del mercado de pases luego de que Boca y River le hicieran llegar su interés para contratarlo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, este lunes se conoció su futuro.

Martín Sendoa, representante del delantero, confirmó que Farías continuará su carrera en el Sabalero y hay expectativas para lo que puede ser un gran 2022 con una Copa Libertadores de por medio. "Tanto yo como Facundo queremos renovar, para el bien del club y de Facundo, obviamente queremos quedarnos en Colón", anunció el agente en diálogo con Radio Gol 96.7 FM. Ni al Millonario ni al Xeneize, la "Joya" seguirá haciendo delirar a la hinchada en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

A pesar del orgullo que sienten los protagonistas por haber estado en las principales planas del fútbol argentino, Sendoa contó lo peor que vivió durante las últimas semanas en torno a la definición del futuro de su representado. "Estoy trabajando mucho atras de Facundo para cuidarlo, hay gente que es mala leche, no todos, pero hay. Me han amenazado de muerte a mí y a él, me han llamado y me han dicho que me van a cruzar", relató el empresario. Un hecho lamentable y repudiable.

Los rumores que involucraron a Farías con los dos clubes más grandes del fútbol argentino no le fueron esquivos a Sendoa, quien reconoció sus errores en el camino luego de conocerse la continuidad del delantero en Colón. "Soy un tipo de trabajo, que trato de hacer las cosas bien, me puedo equivocar soy humano pero que quiero hacer las cosas bien, las quiero hacer", señaló en ADNGol. De seguir en gran nivel, la figura del Sabalero volverá a estar en la mira de los poderosos. ¿Llegará a Boca o River?