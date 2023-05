Cuando el lunes primero de mayo llegó a su fin, Independiente ya llevaba recaudados siete millones de pesos gracias al aporte de sus hinchas a la colecta que propuso y se puso al hombro Santiago Maratea, convirtiéndose en una suerte del salvador para El Rojo, pero mirado con cierta desconfianza desde muchos otros sectores.

Si bien cuando presentó formalmente la colecta y explicó sus mecanismos el influencer aseguró que solo se quedaría con dinero que allí se recaude para pagar los gastos administrativos, luego trascendió y él mismo terminó reconociendo que tendría como ganancia un cinco por ciento de la recaudación.

"Hay cosas, aprendámoslo para el futuro, que se pueden discutir, como las opiniones. Lo que no se puede discutir es lo que dijo Maratea. Si dijo 'yo estoy contento de ganar plata', después no podemos querer decir 'no, che, pero en realidad no está tan contento'", expresó Toti Pasman en radio La Red.

Para explicar mejor su punto de vista, y de paso tirar un dardo al pasar al corazón de los hinchas de Boca, el periodista hizo una curiosa comparación entre Santiago Maratea y Juan Román Riquelme, ídolo futbolístico y actual vicepresidente del Xeneize. "Es como cuando Riquelme dijo que es de Tigre", avisó.

Y continuó: "Si Riquelme dice dos veces 'soy de Tigre' no podemos interpretar que lo dijo porque estaba enojado con Macri o porque no lo quería a Angelici. Si él declara que es de Tigre, es de Tigre. Si Maratea declara que está contento de ganar el cinco por ciento, está contento. Después, te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero no podemos discutir lo que dicen los protagonistas".