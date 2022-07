Rosario Central le ganó el clásico rosarino a Newell's en un partidazo disputado en el Gigante de Arroyito. Pablo Pérez, gran figura del equipo visitante, dio la cara después de la derrota y, fiel a su estilo, dejó una sorpresiva declaración en la conferencia de prensa.

Pese a haber demostrado que su fútbol está intacto, el capitán de la Lepra llegó con lo justo al partido. En la previa hasta se había llegado a mencionar la palabra "retiro" para él. Luego de ser consultado, el ex-Boca sorprendió a todos con una confesión.

"Si ganaba me iba a retirar, ahora que perdí no me voy a retirar. Ahora voy a seguir entrenando y me voy a seguir esforzando. Me sentí bien, pensé que iba a llegar con lo justo y me sentí muy bien", reveló PP8, que reiteró: "Si hubiera ganado te juro que en diciembre me retiraba, pero ahora más fuerte que nunca".

Por otra parte, el mediocampista fue claro: "Ahora a empujar para adelante, a sacar a la banda de este momento lo más rápido posible y hacer lo que venimos haciendo junto a Javier y los dirigentes". ¿Habrá otro clásico para Pablo?