El fenómeno de la "ley del ex" es difícil de explicar. Todos los fines de semana se ven futbolistas convirtiéndole goles a sus ex equipos, aún cuando no se trata de goleadores natos. Si la tenemos en cuenta, la reciente llegada de Iván Marcone a Independiente debería poner en alerta a Boca, Arsenal y Lanús.

Luego de haber tenido su debut oficial con la camiseta del Rojo, el mediocampista pasó por los micrófonos de TyC Sports y fue consultado por la posibilidad de marcarle al Xeneize. La pregunta puntual fue si le gritaría un gol al club de su pasado, algo que no suele estar bien visto entre los futboleros. El ex-Elche contestó sin filtro.

"Cualquier gol de Independiente lo gritaría, si le hago un gol lo gritaría", reconoció Marcone, que puso un ejemplo tan insólito como cómico: "Si tengo a mi mamá en el arco y tengo que hacer un gol, la fundo, es así".

Posteriormente, explicó que no se trata de algo contra Boca ni algo similar: "El respeto creo que está en otra cosa. El tiempo que estuve traté de ser profesional, soy agradecido, no es que me olvido lo que Boca hizo por mí. Quizás hay detalles que a veces no se ven".