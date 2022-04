En la previa al choque de Boca ante Corinthians por CONMEBOL Libertadores, el cual terminó con derrota para los dirigidos por Sebastián Battaglia, Diego Cagna estuvo presente en el streaming de Olé para repasar la actualidad del Xeneize y los históricos títulos que consiguió bajo el mando de Carlos Bianchi.

La época dorada del club de La Ribera, a principios de siglo, dejó una gran cantidad de ídolos que, en su mayoría, hoy se encuentran trabajando en el club como sucede con Juan Román Riquelme, Jorge Bermúdez, Hugo Ibarra, Marcelo Delgado, entre otros más. Recordando aquellos tiempos, Cagna comparó aquel equipo del "Virrey" con el actual de Marcelo Gallardo y dejó una frase que dio que hablar.

"River no tiene mística copera. Al no haber ganado tantas Copa Libertadores y como en la Intercontinental tampoco le fue bien, eso hace que por ahí no tenga tanta mística como los otros equipos. En la era Gallardo estuvieron cerca de haber podido agarrar más mística", afirmó con decisión el exfutbolista.

Los años de gloria para Boca ya pasaron, pero Cagna destacó todo lo que dejó aquel equipo a nivel internacional para futuras generaciones y metió en discusión a otro grande del fútbol argentino. "La mística de Boca se generó después de haber ganado varias Libertadores. Para los equipos del exterior es difícil venir a jugar a La Bombonera. Lo mismo pasa con Independiente. Son equipos coperos. En las copas se agrandan y hacen buenos torneos", sentenció. Polémica en puerta.