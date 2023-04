A lo largo de los últimos años en el fútbol argentino suelen verse tres equipos como los animadores de cada torneo que se disputa: Racing, Boca y River. Tres instituciones que mantienen grandes planteles y que compiten entre sí no sólo por los logros sino también por sus jugadores.

Con un equipo de alto vuelo, el Racing de Fernando Gago ha levantado varias miradas por su rendimiento con algunos nombres que se destacaron por sobre el resto y entre los que se destaca la figura de un goleador letal que recibió el llamado de Boca pero que prefirió irse al extranjero.

Con una venta récord tasada en un poco más de 7 millones de dólares, Enzo Copetti decidió emigrar al Charlotte de la MLS cuando estaba en la órbita del Xeneize. Una decisión que ahora tiene su justificación: "Me llamo Enzo por Francescoli, toda mi familia es de River. Me llamaron de Boca y les dije que no".

Confesando que siente un aprecio por el Millonario, y por Racing tras su paso por el club, el delantero que ya lleva dos goles en seis partidos con su nuevo equipo confirmó en Son Aviones que "si vuelvo a Argentina, River sería mi primera opción" ya que "en Boca y en Independiente no jugaría por todo lo que he recibido".

Sin embargo, pensando en un posible retorno a la Academia, el goleador que anotó 31 goles en 96 partidos con los de Avellaneda adelantó que "si aparece Racing lo pensaría un poco más" antes de tomar una decisión. De esta manera, queda confirmado que si Copetti vuelve al país solo habrá dos posibles destinos para él.