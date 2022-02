Robert Pirès es un consagrado ex jugador, ya que en sus épocas con los botines puestos supo ser campeón del mundo con Francia en 1998, así como también fue parte de una de las épocas doradas del Arsenal multicampeón de Arsene Wegner a principios de los 2000. Por lo tanto, es un personaje dentro del mundo del fútbol más que respetado por todos.

Dentro de su amplio prestigio a nivel internacional, el francés fue visto en Argentina esta última semana donde él mismo confirmó que se encuentra acá para ver talentos jóvenes con futuro destino europeo. Y en este contexto, se supo quienes serían los jugadores que cautivaron al consagrado volante galo.

Quien fue el primero en conquistarlo fue la joya de 19 años de Argentinos Juniors, Diego Galarza, ya que Pires estuvo en el Diego Armando Maradona y presenció la victoria del Bicho por 3 a 0 ante Newell's. Allí, Galarza le rompió y hasta metió un gol. El otro, es un jugador de River, por lo que Marcelo Gallardo deberá encender las alarmas.

Enzo Fernández es el segundo jugador que aparece en la lista de Pires de joyas para ofrecer en Europa. Esto lo confirmó en ESPN, donde habló con Agustín Belachur en los pasillos del Monumental, donde estuvo viendo la goleada de River ante Patronato: "Me encantó el 13. No porque haya jugado en mi posición, pero tiene una muy buena manera de jugar, de desplazarse, siempre le da soluciones a sus compañeros, maneja bien el balón... lo que más me gusta es que siempre quiere romper la línea o jugar con los extremos. Me encantó todo lo que vi de Enzo Fernández".

Además, confirmó en TyC Sports que estará visitando a su amigo Juan Román Riquelme, con quien compartió equipo en el Villarreal. ¿Le pedirá ojear alguna joya de Boca? Las posibildades están, ya que no se descarta que esté presente en el Amalfitani para el duelo del domingo entre el Xeneize y Rosario Central. Pires en Europa tiene contactos con Arsenal, Villarreal, Aston Villa y Olympique de Marsella, entre otros tantos clubes.