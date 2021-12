Al arquero, actualmente en Venezia, le preguntaron por la posibilidad de regresar al país y no esquivó en su respuesta.

Durante toda su etapa en la Selección Argentina e incluso después de la misma, se habló mucho de la posibilidad de que Sergio Romero se mude a nuestro país para tener más continuidad. Hace unos meses, Chiquito logró salir de Manchester United e irse a un club que le garantizó minutos: Venezia de Italia.

El arquero habló con TyC Sports apenas aterrizó en Argentina para pasar las fiestas y aclaró por qué tardó tanto tiempo en irse de Inglaterra: “He tenido muchas chances de irme a jugar a varios clubes y no me dejaron salir. Eso fue algo muy duro porque estaba acostumbrado a ir, mínimamente, al banco de suplentes en los últimos años. Cuando te quieren tantos clubes y no podés ir, es difícil”.

Posteriormente fue consultado por un posible regreso al fútbol local y su respuesta sorprendió. “Nunca descarto volver a Racing. También he tenido un llamado de Boca en otro momento. En los últimos dos años, nadie se ha comunicado conmigo. Estoy tranquilo y contento en un club que quiere hacer cosas importantes. Todavía me quedan cinco meses de contrato y veremos qué pasa en mayo”, aseguró Chiquito.

Por último, Romero tampoco renunició al sueño de volver a la Selección: “Argentina siempre ha sido candidata. Los muchachos lo han hecho bien el último año. Han logrado la Copa América, que era muy deseada por todos los argentinos. Seguramente, van a formar el grupo para el Mundial. Nosotros estaremos de afuera ayudando, colaborando o dando batalla para ganar un lugar”.