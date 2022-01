La compra de Edwin Cardona fue la gran apuesta de Racing en el mercado de pases. Sabiendo que también el combo incluye un jugador con algunas faltas conductas, la Academia se inclinó por lo deportivo, donde el colombiano tantas veces demostró estar a la altura. Y en sus primeros minutos dejó muy conforme a Fernando Gago.

Racing jugó un amistoso en el Cilindro de Avellaneda ante Sarmiento de Junín y, aunque el duelo fue a puertas cerradas y no hubo TV, la gran actuación de Cardona fue sobresaliente para los periodistas que asistieron al duelo. Además, estuvo muy cerca de convertir de tiro libre.

¿Lo extrañará Boca? Cardona debutó en Racing y casi la mete de tiro libre

Después del 3-1 del primer partido, en el que Licha López enfrentó por primera vez a su ex equipo y se fue derrotado, la Acadé y el Verde igualaron sin goles en el segundo match. Igualmente, Gago se fue muy conforme con el rendimiento del ex Boca, que gracias a la pegada de Exequiel Zeballos no lo extraña en la pelota parada.

Según Racing de Alma, el DT paró al colombiano detrás del nueve en un 4-2-3-1 y en posición de enganche Cardona se movió con libertad. Pases entre líneas, controles orientados y un tiro libre que estuvo a punto de romper el cero, cerraron una buena primera aparición. Ahora, deberá seguir por ese camino...