No es Farías: Boca y River se lo disputaron, pero su carrera estaría en Europa

A lo largo de toda la historia del fútbol argentino, Boca y River fueron los grandes animadores del mercado de pases. Tanto en verano como en invierno tuvieron muchísimas novelas, en donde se disputaban a los mejores jugadores del torneo local, ocmo así también del extranjero.

En enero pasado sucedió con Facundo Farías, quien finalmente fue transferido a un grupo empresarial que lo colocará en Europa. Pero también hubo una disputa por jugadores como Walter Montoya, Fernando Belluschi y Edinson Cavani, entre otros.

Durante los últimos meses, y en medio de lo que era la disputa de la Copa de la Liga, ambos equipos habían solicitado condiciones por Agustín Martegani, la gran joya que posee San Lorenzo. En la cabeza de Jorge Brito como en la de Jorge Amor Ameal, aparecía la chance de sumarlo, ya que el club del Bajo Flores está sumergido en graves problemas económicos.

Más allá de que no terminaron realizando una oferta porque les solicitaron 10 millones de dólares, en las últimas horas aparecieron los directivos de Hellas Verona con una propuesta formal de 4 millones de euros por la totalidad de la ficha del mediocampista. Más allá de que precisan el dinero para subsanar las deudas, desde el Nuevo Gasómetro dijeron que solamente aceptarán ese monto por el 80% del pase, por lo que rechazaron a los italianos.

En San Lorenzo saben que no será nada sencillo retener a Martegani, quien sigue destacándose en un equipo que lucha por no caer en los últimos puestos de la tabla de promedios, ya que no quiere tener complicaciones con el descenso. ¿Se irá?