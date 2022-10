El contexto de Boca en las últimas semanas es más que próspero, ya que luego de un tiempo en donde la situación de la Ribera era de caos y de irregularidad, el Xeneize logró acomodarse y pasar a soñar con la obtención de dos títulos más en este 2022, que se sumarían al obtenido en el primer semestre del año con la Copa de la Liga, siendo estos la Copa Argentina y la Liga Profesional, torneos en donde los de Brandsen 805 se encuentran en semifinales y en el segundo lugar respectivamente.

Sin embargo, al margen de estas competencias vigentes y el título que ya ganó Boca este año, desde puertas adentro del Xeneize reclaman hace tiempo que se les deben tres finales de los últimos años, siendo estas la Supercopa Argentina del 2021, ya que no se disputó aquella edición donde en este caso debía darse un Superclásico al haber sido River el campeón de la Liga Profesional y Boca el de la Copa Argentina de dicho año, mientras que la edición 2020 de la misma Supercopa también la reclama el Xeneize, quien fue campeón del torneo local y de la Copa Argentina nuevamente, por lo que debía enfrentar al segundo de la liga, siendo una vez más River.

Por último, la tercer final que Boca pide que se dispute es la del Trofeo de Campeones del 2020, la cual es la más compleja de resolverse. Esto se debe a que el equipo de la Ribera ganó ambos títulos que desembocaban en este título (Superliga y Copa Diego Maradona) y por eso, debían enfrentarse los respectivos subcampeones (River y Banfield) para definir al otro finalista del Trofeo de Campeones. Sin embargo, se sostiene que no hay chance de que se juegue este torneo ya que la Copa Maradona fue un torneo excepcional y la Superliga ya no existe, lo que imposibilita que el reclamo de Boca prospere.

Y justamente este es el motivo que, desde River, se alega para no disputar el partido ante Banfield que desemboque en el finalista restante del Trofeo de Campeones 2020, por lo que Boca no tendría rival en este torneo que desde la Ribera insisten en que se juegue. Esto lo volvió a traer sobre la mesa el periodista Luis Fregossi, quien manifestó que el Millonario no quiere enfrentar al Taladro, y que por ende esta final pendiente de Boca vuelve a tener una traba para que se resuelva.

De esta forma, el Xeneize deberá seguir esperando por la resolución de estos títulos a partido único, todos con aroma a Superclásico, ya que desde la organización del fútbol argentino aparecer complicaciones para esclarecer la situación. ¿Qué pasará con estas finales pendientes? ¿Se jugarán?