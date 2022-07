No solo a Maroni: San Lorenzo quiere dos jugadores más de Boca que Riquelme les busca destino

Gonzalo Maroni regresó a Boca tras su préstamo de Atlas de México, donde sin mucha continuidad fue bicampeón de la LIga MX de la mano de Diego Cocca como entrenador. Sin embargo, así como pegó la vuelta emigró del Xeneize rumbo a San Lorenzo, equipo que consiguió su cesión a cambio de 18 meses sin cargo y sin opción de compra proveniente del club de la Ribera.

El club de Boedo se encuentra en una situación económica crítica y una cuestión futbolística en la que de a poco comienzan a reconstruirse, pero a la hora de afrontar el mercado de pases, la escacez de billetes le pega una sacudida de realidad y hoy mismo, el manager Matías Caruzzo manifestó que la única forma de conseguir caras nuevas era mediante carta de libertad o préstamos, poniendo allí la obtención de la cesión de Maroni como ejemplo.

Sin embargo, según trascendió el periodista Agustín Muzzu en su canal de YouTube, la llegada desde Boca del cordobés ex Talleres y Atlas podría no ser la única, ya que dos futbolistas como Jorman Campuzano y Jan Hurtado, que en el Xeneize están en el mercado porque no serán tenidos en cuenta, interesan en San Lorenzo.

Ambos tendrían ofertas del exterior y Boca prioriza cederlos afuera para que el club de la Ribera posea huecos en el cupo de extranjeros y que pueda finiquitar la operación de Arturo Vidal. Pero, la idea que pretenden en el Ciclón es comprarles una parte de sus pases, ya que de esa forma, Boca lograría poseer el cupo de todas formas y San Lorenzo quedarse con necesarios refuerzos.

Según pudo confirmar el jornalista que cubre el día a día del equipo azulgrana, la opción de Campuzano sería más difícil debido al interés de varios equipos en los que se incluyen clubes de Brasil, de México, de Colombia y hasta España. Pero con Hurtado, notificó que las opciones son más viables. Otro equipo interesado en el venezolano es Peñarol. ¿Se ayudarán mutuamente Boca y San Lorenzo?