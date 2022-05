Desde la salida de Troglio, San Lorenzo encontró algunos buenos resultados como los obtenidos ante Newell's y Unión, pero los problemas no cesan. A la renuncia de Marcelo Tinelli se le sumó la delicada situación con Ricardo Centurión, quien no se estuvo presentando a entrenar y fue visto de fiesta en la noche porteña.

La directiva del Ciclón no dio vueltas con el tema: todo indica que el préstamo con Vélez será interrumpido a mitad de año y no hay certezas de que en Liniers reciban a "Ricky" con los brazos abiertos. Es por eso que, en la búsqueda de un nuevo club, Centurión se hizo presente en las prácticas para no perder la forma.

Sin embargo, el ex Boca volvió a protagonizar un nuevo escándalo con el Cuervo. Según informó Cristian Camiño en TNT Sports, el jugador llegó el viernes al entrenamiento y se encontró con que su ropa no estaba dentro del vestuario de los profesionales, sino en el de la Reserva. "Decidió no entrenar porque le pareció una falta de respeto", señaló el corresponsal en Pelota Parada.

Con un San Lorenzo fuera de la Copa de la Liga, será cuestión de semanas para que Centurión arme las valijas y deje la institución. "Se fue del chat de los jugadores", reveló Camiño para entregar más precisiones acerca de la relación entre el plantel y el extremo que tiene los días contados en Boedo.