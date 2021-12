Después de dos años y medio muy exitosos, Pedro Troglio y todo su cuerpo técnico decidieron pegar la vuelta para volver a dirigir en el fútbol argentino. Pro eso, desde Olimpia de Honduras los despidieron con un sentido comunicado y le desearon lo mejor para su nueva etapa en San Lorenzo.

Si bien el cuervo aún no oficializó la llegada del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, el ex club de Pedro Troglio confirmó que el entrenador llegará al Ciclón en las próximas horas. Y claro, lo despidió como un ídolo del club, dejándole las puertas abiertas.

Olimpia despidió a Pedro Troglio con un emotivo comunicado

"El Club Olimpia Deportivo desea informarle a su gran afisión y a la Prensa Deportiva que el Profesor Pedro Troglio y su Cuerpo Técnico no contiuarán al frente del club. Él ha recibido una opción de dirigir en su país, donde reside su familia y de la cual ha pasado mucho tiempo separado por la pandemia", comenzó el comunicado y, luego de la información dura, se fue tornando afectivo.

"La propuesta es la de dirigir al Club Atlético San Lorenzo de Almagro de la Primera División del Fútbol Argentino. Entendemos lo que esto significa para el Profesor Troglio y su Cuerpo Técnico y a pesar de tener contrato vigente, nuestro club no ha sido obstáculo para detener esta oportunidad", continuó el club explicando que al Cuervo no le ha significado un esfuerzo económico sacar al DT de Honduras.

Por último, llenó de elogios al argentino: "De nuestra parte, deseamos siempre lo mejor para ellos ante este nuevo reto que se les presenta y les agradecemos por estos dos años y medio que le entregaron a nuestro querido Club Olimpia Deportivo... Las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas para nuestros amigos Pedro Troglio, Gustavo Reggi, Pablo Martin y Sergio López; a quienes reiteramos nuestros deseos de éxito en sus funciones".