Después de la represión policial en el Gimnasia vs. Boca, Pipo Gorosito aseguró que la gente de Gimnasia "no tiene nada que ver" y le hizo un pedido especial a los hinchas.

En La Plata, Gimnasia y Boca fueron actores principales de una locura. Una nueva página negra en la historia del fútbol argentino. Ahora, a la distancia y lamentando el fallecimiento de Lolo Regueiro, Pipo Gorosito se refirió a la barbarie que vivió, desligó a la gente del Lobo y le hizo un pedido especial.

"No logro entender en qué varía el horario que estaba pactado, no cambia en nada", comenzó el DT de Gimnasia en la conferencia de prensa. Claro, es que el duelo ante San Lorenzo se iba a jugar este miércoles a las 19:00 horas, pero se adelantó para las 16.30 horas por "seguridad en el Bosque". Luego, el ex Tigre le tiró algunos palos a las fuerzas policiales...

Pipo Gorosito y la locura que se vivió vs. Boca: "Quedó demostrado que Gimnasia no tiene nada que ver"

"Ni siquiera hay hinchada visitante, ¿qué problema puede haber si desde afuera no generan un problema? Quedó demostrado que Gimnasia no tiene nada que ver (en la locura que se vivió vs. Boca el jueves pasado)", agregó Gorosito enojado. Y no se quedó allí. Le hizo un pedido especial a los fanáticos del Lobo.

Para cerrar el tema y soñando con gritar campeón, Pipo sostuvo: "Al hincha de Gimnasia le quiero decir que venga a alentar, que los necesitamos más que nunca. Que no le den bolilla a la policía, que se porten como el otro día... Nos quedan tres partidos de local y tenemos que aprovechar eso, estamos muy ilusionados. Contra Boca o Argentinos se va a tener que cambiar el horario, no podemos jugar lunes y miércoles".