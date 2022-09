River volvió al triunfo en la Liga Profesional de Fútbol tras un sufrido partido ante San Lorenzo, en donde terminó con 10 jugadores, y si bien las historia terminó sin sobresaltos, el paso de las horas avivó una polémica que pudo cambiar la historia del final ya que se hizo visible un claro empujón de Casco sobre Blandi que lo deja en offside en el gol anulado al Ciclón.

Una discusión que no se dio dentro de la cancha con los protagonistas sino que se forjó en la redes sociales y en varios programas deportivos en donde se criticó no solo a Patricio Loustau sino también a Diego Abal, quien estuvo en el VAR durante el clásico. Discusiones que no tuvieron en cuenta la particular visión del árbitro.

Si bien no habló públicamente, el juez del San Lorenzo - River habría conversado off the record con Leonardo Alves, periodista encargado de cubrir el día a día de San Lorenzo para ESPN, y le explicó la jugada: "Me dijo que gracias al envión de Casco, Blandi llega a la pelota. Sino no lo hacía", comentó el periodista en vivo.

De esta manera, Patricio Lousteau, y posiblemente el VAR, habría interpretado que sin el empujón del defensor de River, Nicolás Blandi no habría llegado a la pelota y la jugada no se hubiese desarrollado por lo que no habría ni gol, ni offside y mucho menos polémica.

¿Qué dijo Blandi sobre el empujón de Casco?

Mientras tanto, Nicolás Blandi habló sobre la jugada en cuestión con el programa Paso a Paso: "Me doy cuenta que me empujan... Para mí, viéndola después, cuando Casco me empujó bien, con los dos brazos, y no lo veo porque estaba atrás mío". Sumado a esto, destacó que "capaz, si me tiraba, era para revisar".