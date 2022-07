Preocupación por la salud de Daniel Passarella: "No es el que conocimos"

Daniel Alberto Passarella, de última aparición en el fútbol argentino como presidente de River, se alejó de las cámaras desde aquel entonces y son muy pocas las personas que tuvieron acceso a él en los últimos años, sobre todo los medios de comunicación. No fue hasta la publicación de un artículo en el diario Olé para conocer la difícil situación que está viviendo el histórico defensor central.

El medio deportivo confirmó que, a sus 69 años, Passarella padece de una enfermedad neurodegenerativa: entre secuelas del mal de Parkinson y el Alzheimer se generó un proceso de deterioro cognitivo que sigue avanzando hasta el día de hoy, una delicada situación de salud que también sufrió su compañero de vestuario en México 1986, José Luis Brown (fallecido en 2019).

"Ya no es más el Passarella que conocimos. Ahora es otro Daniel", le aseguraron los amigos más cercanos de Daniel al periodista Pablo Chiappetta, autor del artículo en Olé. Según afirma el redactor, en palabras de los hijos de Passarella, "ya no sólo no puede dirigir nunca más un equipo de fútbol ni tampoco administrar los bienes de su propiedad".

El nombre del Kaiser fue vinculado en los últimos meses con diversas selecciones a lo largo del planeta, desde Asia y la posibilidad de dirigir a Qatar, Arabia Saudita, entre otros, hasta alguna de Sudamérica. Sin embargo, la propia familia desmintió los rumores y acusó a la prensa por el "boom mediático". Confirmada su delicada situación de salud, quedan descartadas las posibilidades de seguir en el fútbol. ¡Fuerzas, Daniel!