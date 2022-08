Racing está atravesando un gran momento de la mano de Fernando Gago, donde se encuentra peleando la actual Liga Profesional y, tras la igualdad ante Tigre, quedó a tan solo 6 unidades del líder Atlético Tucumán.

Los de Gago llegaron a este presente a partir de los buenos rendimientos de varios de los jugadores que están dentro del plantel, donde algunos eran muy criticados cuando Juan Antonio Pizzi era el entrenador. Pero, desde la presencia de Pintita, potenciaron sus cualidades técnicas y mejoraron notablemente. Ése es el caso de Enzo Copetti.

El delantero chaqueño lleva 16 goles en lo que va del año, cuando en 2021 solamente había marcado once. Y a partir de sus conquistas, despertó el interés de Udinese, que se lo quiere llevar en este mercado de pases. De hecho, los italianos ya le hicieron una oferta para quedarse con el goleador de Racing.

Tras realizar una propuesta formal con una suma de 5 millones de euros, el club de Avellaneda rechazó rotundamente la posibilidad de dejar ir a uno de sus mejores jugadores, ya que no tiene intenciones de venderlo. Y le afirmaron a Udinese que, si no es por la cláusula de rescisión, Copetti no se irá.

En enero pasado, Racing se quedó con el 50% del pase del ex Atlético Rafaela y al firmarle un contrato con vigencia hasta fines de 2024, establecieron que la cláusula sea por un total de 10 millones de dólares. Pero más allá de que existe la chance de que Copetti se marche hacia Italia, a Gago ya le comentaron que no sucederá hasta que el ex equipo de Juan Musso y Rodrigo De Paul concrete el traspaso de Gerard Deulofeu, que está en los planes de Napoli. De lo contrario, continuará en la Academia.